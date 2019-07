La Lega travolge il Movimento 5 stelle. Forte dei sondaggi ora vuole un rimpasto di governo. Lo conferma Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ospite ad Agorà Estate su Raitre: "Un rimpasto del governo sarebbe auspicabile per dare maggior peso al voto degli italiani. Noi non vogliamo farci forte del 34 per cento delle europee, gli italiani si aspettano che la Lega abbia il comando del governo. Non chiediamo il premiership, non abbiamo chiesto la testa di Giuseppe Conte però per la Lega è strumentale avere dei suoi uomini nei ministeri per portare avanti gli obiettivi".