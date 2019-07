Matteo Salvini sui fondi russi: "Al Senato? Vediamo se gli orari lo permettono, sono pagato per lavorare"

Matteo Salvini commenta la sua presenza in Aula prevista per mercoledì 24 luglio. Presenza chiesta dalle opposizioni, dagli alleati grillini e dal premier Giuseppe Conte sul caso dei presunti finanziamenti russi destinati alla Lega: "Io domani al Senato? Vediamo, sarò a Roma per un incontro sul tema Sicurezza e Immigrazione. Se gli orari me lo permettono, bene. Io sono pagato per lavorare. Non per parlare di questioni inutili". La posizione del ministro dell'Interno è irremovibile: per lui quello che è successo all'Hotel Metropol di Mosca, dove alcuni uomini vicini al Carroccio parlavano di affari con i russi in cambio di fondi, non è legato né a lui né al suo partito e dunque non è meritevole di discussioni.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev