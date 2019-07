Matteo Salvini è in visita, martedì 23 luglio, a Bibbiano. Il comune di Reggio Emilia tristemente noto per l'inchiesta Angeli e Demoni, che ha fatto emergere una rete (tra centri sociali, psicologi e collegamenti con l'ex sindaco del Pd) impegnata a portare via i bambini dalle famiglie di origine per affidarli a persone disposte a sborsare ingenti somme di denaro. "È una vergogna che c'è ancora chi fa business sulla pelle dei bambini, andremo fino in fondo - ha riferito il ministro dell'Interno -. Non avrò pace finché l'ultimo bambino non sarà a casa".

Poi ancora: "Togliere i bimbi a mamma e papà deve essere l'ultima cosa. Chi ha sbagliato deve pagare doppio. I tribunali dei minori vadano nei campi rom". Per poi concludere tra la folla che lo acclamava: "Entro la pausa estiva, ai primissimi di agosto, sarà approvata dal Senato una commissione d'inchiesta sulle case famiglia. Temo che truffe e schifezze emergeranno in tante case famiglia italiane". Intanto il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso per quattro bambini, coinvolti nel caso, il ricongiungimento con le famiglie naturali.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev