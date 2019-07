Tutta la (presunta) verità su Matteo Salvini, ad Agorà Estate, la svela l'imprenditore Gian Luca Brambilla, considerato vicino alla Lega. Brambilla parla dei rapporti tra il ministro dell'Interno e Silvio Berlusconi, e non usa giri di parole: "Salvini di andare con Berlusconi non ne vuole più sapere, Berlusconi non lo vuole più. Per lui il male minore è Luigi Di Maio azzoppato, a cui farà mandare giù un sacco di rospi, sennò va a casa anche Di Maio, che non tornare a rifare un centrodestra con Berlusconi - rimarca -. L'opa su Forza Italia non è andata bene: Giovanni Toti non ha funzionato. Il vecchio leone anche se vecchio e acciaccato non molla di un centimetro. È andato in Europa pur di fare un dispetto a Salvini", conclude Brambilla. Vuoi vedere che ci ha beccato su tutto o quasi?