"Per me un ministro che non va ai consigli europei specifici della propria materia non fa gli interessi del Paese". Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri, ospite di Agorà Estate, su RaiTre, attacca Matteo Salvini, confermando così la totale spaccatura tra Movimento 5 stelle e Lega: "Salvini sta facendo della buone cose. Dovrebbe parlare molto meno e lavorare molto di più", afferma il grillino. E ancora, sulle grandi opere: "La Tav è solo una grande mangiatoia. Non è strategica. Darebbe benefici solo alla Francia. Puntiamo alla riforma e revisione di quest'opera".