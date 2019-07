Altro show in Parlamento di Laura Boldrini. Nel corso della discussione generale sul decreto sicurezza-bis, mette nel mirino ancora una volta Matteo Salvini, poiché ancora non si è presentato in aula a riferire sull'inchiesta sui presunti fondi russi. "Mi associo alle richieste fatte dal collega Borghi in merito a una risposta che si deve normalmente al presidente della Camera quando si richiede un'informativa - alza il ditino la fu presidenta -. Lei presidente sa bene cosa significa per la terza carica dello Stato cosa significa chiedere a un ministro di venire a riferire, farlo per iscritto e non ottenere risposta. Io penso che questo sia uno dei più grandi schiaffi che un ministro possa dare a un rappresentante istituzionale di altissimo livello, come un presidente della Camera. Va a delegittimare l'istituzione-Camera", conclude sparandola grossissima.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev