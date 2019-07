Politica per una volta unita e compatta a favore delle prevenzione e contro le fake news sui vaccini. Questa mattina, nel corso di Notizie Oggi in onda su Canale Italia, il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, il consigliere regionale lombardo del M5s, Gregorio Mammì, il senatore leghista Paolo Arrigoni e Daniela Reho dell'Udc, insieme alla giornalista Paola Natali, si sono vaccinati in diretta per lanciare un segnale contro la disinformazione sui vaccini. Ad eseguire le vaccinazioni, il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore Sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Dopo che nelle scorse settimane le maggiori piattaforme social come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube avevano annunciato la volontà di aumentare i controlli per mettere al bando le fake news no-vax e che il direttore esecutivo dell'Unicef, Henrietta Fore ha aveva rimarcato come le vaccinazioni salvano tre milioni di vite ogni anno, ecco un gesto simbolico e bipartisan da parte dei politici ospiti in studio.