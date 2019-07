"La sempre amabile conversazione con il direttore Senaldi". A In Onda, da David Parenzo e Luca Telese, va in scena un continuo botta e risposta tra Mario Monti e Pietro Senaldi. L'ex premier del governo più sciagurato degli ultimi decenni, quello della austerity lacrime e sangue, attacca svilendo le tesi di chi si contrappone ai diktat rigoristi dell'Europa, il direttore di Libero risponde per le rime ricordando i disastri dei "professori" e, a tratti, ridendo delle accuse di Monti. Ai due conduttori di La7 non resta che assistere sovente ammutoliti. E il congedo di Telese è ironico: "Discutete pure... non credevamo foste in così cordiali rapporti". "Lo voglio dire qui - gli fa eco Parenzo -: la prossima conduzione di In Onda sarà Monti-Senaldi".