"C'è una cosa che mi spaventa di più e mi fa più schifo della vicenda di Bibbiano ed è il silenzio che c'è in Italia su questo orrore. Fanno intere pagine su Carola Rackete, ma non fanno un articolo su questi bambini. La famiglia ormai è sotto attacco, è un nemico come tutto ciò che ci dà radici", sbotta Giorgia Meloni, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4. "Non possiamo permettere che su questa vicenda cali il silenzio", scrive la leader di Fratelli d'Italia sul suo profilo Twitter dove rilancia il video che potete vedere. Già: fari, attenzioni e guanti bianchi per la comandante fuori legge di Sea Watch 3. Mentre di Bibbiano ne parlano in pochi. Anzi pochissimi.