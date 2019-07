Difficile che dal Pd arrivi una voce che dica qualcosa di sensato. E il segretario, Nicola Zingaretti, lo conferma in pieno. Si parla dei dissidi di governo, delle continue liti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ovvero (insieme ai "rubli russi") l'unico argomento cavalcato dal Pd negli ultimi giorni. Eppure, Zingaretti, riesce ad affermare che "per colpa di Salvini e Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani: lavoro, crescita, scuola, università, sviluppo. Si parla solo di litigi, sgambetti e pugnalate alle spalle". Insomma, la colpa sarebbe loro, di Lega e M5s, e non di chi, come il Pd, non ha altro argomento rispetto a ricordare come al governo ci si scanni. Non pago, Zingaretti riprende (con congiuntivo steccato): "Ora sembra che sta cambiando tutto di nuovo, non vorremmo che ci si trovasse di fronte a un nuovo inciucio, a un governicchio o un rimpasto. Ci opponiamo a tutto questo e prepariamo un'alternativa per ridare una speranza a questo Paese, questa è la nostra missione". E anche quando parla di "inciuci", qualche sospetto che stia parlando proprio del suo Pd non può non sorgere nel modo più spontaneo possibile.

Leggi anche: M5s e Pd provocano Salvini sui poliziotti

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev