A gamba tesissima su una maggioranza che scricchiola, che anzi forse non esiste più. Nella serata dello scontro più aspro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che da lì a poco avrebbero provato in un qualche modo a rimettere assieme parte dei cocci di governo, ecco piovere l'appello di Giorgia Meloni, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4. La leader di Fratelli d'Italia ricorda ancora una volta come "in Italia c'è una maggioranza alternativa a questo governo che può nascere dalle urne. Se lei si fa i conti, tutti mi prendevano per matta prima del voto, oggi solo Lega e Fratelli d'Italia avrebbero una maggioranza schiacciante". Chiarissimo l'appello a Salvini: stacca la spina al governo gialloverde, andiamo al voto e capitalizziamo. Giordano dunque chiede alla Meloni: "Senza Forza Italia?". E la leader di FdI lascia chiaramente intendere che, oggi come oggi, per Silvio Berlusconi e questi azzurri non vi è spazio: "Il tema è più complesso, ne abbiamo già parlato diverse volte, ci sono delle questioni che vanno chiarite. Poi ora sto evitando di entrarci più di tanto, perché nel partito c'è una situazione confusa", conclude la Meloni.