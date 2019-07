"Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. Crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in molti - anzi moltissimi - credevano e sussurravano nelle ultime ore. Una ulteriore conferma - dopo la frenata arrivata ieri in tarda sera da parte di entrambi i leader - arriva da Di Maio in persona, intervistato ad Agorà su Rai 3, dove dice chiaro e tondo: "Escludo che ci possa essere una crisi di governo. Purtroppo sono dinamiche di governo di due forze politiche diverse. Dico soltanto: male non fare, paura non avere. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi, dico solo che tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa. Credo che soprattutto in una giornata come oggi sia giusto incontrarsi con Matteo Salvini, spostiamo degli appuntamenti, ci chiariamo", conclude il capo politico M5s.