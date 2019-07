C'è anche Alessia Morani in prima fila nel nuovo gesto di protesta "alla Sea Watch" del Pd. Di fronte al no di Matteo Salvini di fornire una informativa in aula alla Camera sui presunti fondi russi alla Lega, i deputati dem hanno deciso di occupare (anzi, forse sarebbe meglio dire okkupare, come a liceo) i banchi dell'aula della Commissione Affari costituzionali. Bloccati di conseguenza i lavori della Commissione sul Dl Sicurezza bis, peraltro una delle misure più care al leader della Lega e ministro degli Interni.







La Morani, in abitino bianco e con mosse da pantera, fa da schermo agli scranni occupati, a mo' di servizio d'ordine. Evidentemente, si sono studiati alla perfezione la parata mediatica di Graziano Delrio e Matteo Orfini a bordo della nave della capitana Carola Rackete. Anche in mancanza di proposte politiche, i riflettori non mancano mai.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev