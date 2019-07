Laura Boldrini critica come sempre la Lega e Matteo Salvini: "I leghisti che stigmatizzano il sessismo fanno ridere". La fu presidenta ha commentato la vicenda che ha coinvolto Andrea Romano del Pd. Il deputato avrebbe infatti rivolto dichiarazioni non proprio piacevoli alla grillina, nonché presidente della commissione Affari Costituzionali, Francesca Businarolo. Romano si sarebbe avvicinato ai banchi della presidenza sostenendo che la Businarolo non potesse presiedere poiché incinta (è infatti in attesa di un figlio).

Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione degli esponenti di altri partiti, tra cui Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, il quale ha dichiarato: "Per il Pd le donne incinta non possono presiedere le commissioni. Queste le conclusioni sessiste e lapidarie di Romano che si squalifica a livello umano e personale. Gli allucinati talebani antifamiglia del Pd non riescono proprio a vedere nella maternità un lieto evento, ma al massimo una malattia debilitante".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev