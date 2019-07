Volano gli stracci di buon mattino in diretta televisiva. "Se i partiti hanno fallito ci sono adesso altri che sono degli incapaci totali che hanno peggiorato la situazione", dice Maurizio Gasparri ospite ad Agorà, su Raitre. Chiarissimo il riferimento del parlamentare di Forza Italia ai grillini, a quel M5s che da tempo combatte con veemenza. Ma Alda D'Eusanio, anche lei presente in studio, non si mostra assolutamente d'accordo e inchioda il senatore azzurro a quelle che ritiene essere responsabilità anche sue: "Se ci sono degli incapaci al potere non è per merito proprio ma per demerito vostro". Altissima tensione negli studi di Rai 3.