Torino, il vicesindaco Guido Montanari si difende: "Chiara Appendino non sa dialogare. E' il suo problema"

Guido Montanari si difende dopo la decisione della sindaca di Torino Chiara Appendino di sollevarlo dall'incarico: "Io non mi dimetto, sono stato revocato, ho sempre operato nel solco del mandato", ha sostenuto il vicesindaco, rimosso dall'incarico per via delle sue dichiarazioni sul Salone dell'Auto. "Appendino non sa dialogare né internamente né esternamente, questo è il suo problema principale", ha aggiunto, attaccando le capacità amministrative della sindaca. La maggioranza a sostegno di Appendino è a rischio e la prima cittadina ha dichiarato in Consiglio Comunale: "Non vado avanti con il freno a mano tirato. Se il male minore è lo stop anticipato a questa consiliatura, così sarà".