"Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento che predica l'onestà, degli altri: "Passano giornate a dar patenti di onestà al prossimo ma quando tocca a loro dimostrare di essere onesti si comportano peggio degli altri". La leader di Fratelli d'Italia ripropone quindi un video in cui Di Maio dice che De Vito "è fuori e deve stare a chilometri di distanza dal Movimento".