Giuseppe Conte commenta l'incontro di Salvini con i sindacati e le associazioni: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze per conto delle parti sociali, ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non è corretto affatto e si entra sul terreno di scorrettezze istituzionale. I tempi li decido comunque io".



Sulla questione dei fondi russi alla Lega, Conte smentisce i retroscena secondo cui Salvini si sarebbe detto "accoltellato alle spalle" dal premier. "Non ha mai pronunciato quelle parole. Non sta né in cielo né in terra. Quando è uscita la mia precisazione, uscita la sera, nel pomeriggio Salvini ovviamente è stato informato, anche tramite la sua portavoce, quindi era assolutamente una anticipazione che ho ritenuto fare a lui". Ma sulla possibile convocazione in Parlamento del leader della Lega per riferire sulla vicenda, Conte taglia corto: "Perché no...". Peccato che lo stesso Salvini in queste ore abbia rifiutato con forza questa ipotesi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev