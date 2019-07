Giuseppe Conte: "Salvini 'accoltellato alla schiena'? Non l'ha mai detto. Non sta né in cielo né in terra"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi: "Salvini accoltellato allo schiena? Non l'ha mai detto. Respingo, non esiste. So che Salvini non l'ha detta, non l'ha pensata, non l'ha dichiarata. È stato assicurato. Non sta né in cielo né in terra. Quando è uscita la mia precisazione, uscita la sera, nel pomeriggio Salvini ovviamente è stato informato, anche tramite la sua portavoce, quindi era assolutamente una anticipazione che ho ritenuto fare a lui".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev