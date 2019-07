"Il Ppe non è un dogma di fede". Giovanni Toti, sul palco della rassegna Liguria d'autore a Montemarcello (La Spezia) affronta sul palco Mara Carfagna e in pochi secondi smantella la storia 25enne di Forza Italia. "Questa è un'epoca di coraggio", ricorda il governatore ligure e coordinatore azzurro alla collega, suggerendo una epocale fuoriuscita dal Partito popolare europeo per ridisegnare la geografia politica dell'Europa.











Sul partito è chiaro: "Cerco sempre di non strappare con nessuno, io sono un grande negoziatore di grande pazienza, ma sono determinato nelle mie idee, non credo che il tema sia se Toti strappa, il tema è se Forza Italia vuole sopravvivere". Al governatore la Carfagna ha ribattuto sostenendo che piuttosto che al modello Toti, lei guarda a un "centrodestra in cui Forza Italia sia più forte della Lega".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev