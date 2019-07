Matteo Salvini e i fondi russi alla Lega. "Lo dico gratis", l'ironia dal palco su Putin e Trump

"Putin e Trump i migliori uomini di governo del mondo, e lo dico gratis". Così Matteo Salvini durante un comizio a Oppeano, in provincia di Verona, ironizza sui rapporti della Lega con i presidenti di Russia e Stati Uniti. Il Carroccio è nella bufera per un'inchiesta sui presunti fondi russi che Gianluca Savoini avrebbe provato a far arrivare, senza riuscirci, nelle casse del partito.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev