Matteo Salvini e i fondi russi: "Gli unici soldi che chiediamo sono quelli del 2 per Mille alla Lega"

"Gli unici soldi che chiediamo sono quelli da 2 per mille e feste della Lega". Così Matteo Salvini durante un comizio a Oppeano, in provincia di Verona, commenta l'inchiesta sui presunti fondi russi al Carroccio che vede Gianluca Savoini, presidente della associazione Lombardia-Russia, indagato per corruzione internazionale a Milano.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev