Giorgia Meloni osannata da un anziano, che, in occasione dell'evento Sempre più blu, le urla tra la folla: "Sei una donna eccezionale! Presidente della Repubblica. Viva l'Italia e Viva Catania". La leader di Fratelli d'Italia riscuote un grande successo, testimoniato anche dai sondaggi che la danno sopra a Berlusconi ( (6,7% contro il 6,6 secondo Swg per La7) e la sua Forza Italia. E proprio al partito di Forza Italia la Meloni è riuscita a "scippare" il sindaco Salvo Pogliese, passato a Fdi. A questa importante novità è dedicato l'evento in questione, di venerdì 12 luglio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev