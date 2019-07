"Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla Russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano. Un servizio del tg diretto da Gennaro Sangiuliano ripercorre infatti la lunga e proficua "collaborazione" occulta tra via delle Botteghe Oscure e il Cremlino.







Eravamo in piena Guerra Fredda, non c'era Vladimir Putin ma Josip Stalin e poi i suoi munifici successori, che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno economico al più importante partito comunista Oltrecortina, che sarebbe potuto diventare, nei progetti sovietici, più che la testa di ponte della Rivoluzione in Occidente il primo avamposto di un eventuale scontro armato con la Nato. Promemoria per chi oggi, tra i democratici, ha il coraggio di parlare di "Italia al soldo di una potenza straniera".