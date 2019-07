"Il caso della nave Alex ha dimostrato l'efficacia del decreto Sicurezza bis. Quelli non sono naufragi, ma viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. È traffico organizzato di esseri umani" ha riferito il Ministro durante il question time al Senato. L'imbarcazione della ong Mediterranea Saving Humans è infatti sbarcata a Lampedusa - esattamente come la Sea Watch 3 - nonostante l'alt intimato dalla Guardia di finanza. Proprio per il mancato rispetto delle leggi, l'organizzazione ha subito il sequestro amministrativo e la confisca della nave. Tutti provvedimenti inseriti all'interno del nuovo decreto.



"Il deciso cambiamento di atteggiamento di questo governo - ha sottolineato Salvini - ha consentito di abbattere le partenze, i morti (Passati dai 5mila del 2018 ai 584 di quest'anno) e contrastare gli scafisti. Chi fugge davvero dalla guerra può arrivare con i corridoi umanitari". Poi ancora: "L'articolo 1 del decreto sicurezza bis - ha evidenziato il ministro - prevede la limitazione ed il divieto di ingresso nelle acque nazionali anche per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso non conta la bandiera della nave. Sono sicuro che il Parlamento renderà il decreto ancora più stringente e rigoroso". Anche se proprio quest'oggi, giovedì 11 luglio, il grillino Roberto Fico ha bloccato gli emendamenti proposti dalla Lega, generando così l'ennesima collisione all'interno dell'esecutivo.