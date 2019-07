Ad Agorà su Rai 3, a picchiare duro contro il M5s, ci pensa Elisabetta Gardini. Si discute di sanità e commissariamenti, e l'esponente di Fratelli d'Italia segue la linea della sua leader, Giorgia Meloni, ovvero spingere i grillini sempre più lontani dalla Lega, ricordando al Carroccio come i pentastellati non solo siano inadeguati, ma anche di sinistra. Questo il punto cavalcato dalla Gardini, la quale afferma: "La sanità per esempio. Era un problema prima che ci fossero le regioni, sono abbastanza grande da ricordarlo. Le regioni erano state viste come la soluzione, non lo sono state - rimarca -. Evidentemente ci sono dei problemi che non dipendono nella loro soluzione né dal fatto che ci sia una centralizzazione a Roma né dal fatto che ci sia una regionalizzazione. Bisogna diventare seri. I commissariamenti andrebbero fatti seriamente. I problemi dei cittadini vanno risolti seriamente. Basta con la demagogia. Io credo che con i Cinque Stelle non si vada da nessuna parte, perché sono esattamente figli di una ideologia di sinistra", conclude la Gardini.