Un piano per "superare" Sergio Mattarella, che terminerà la sua presidenza della Repubblica nel 2022. O meglio, un piano per superare i metodi con il quale è stato eletto. A parlare, a margine di una conferenza stampa, è Giorgia Meloni, la quale afferma: "I parlamentari in Italia si stanno tagliando grazie a Fratelli d'Italia. Chiediamo alla maggioranza la stessa attenzione su alcune proposte che abbiamo formulato noi sul piano costituzionale: chiediamo l'elezione diretta del capo dello Stato e chiediamo l'abolizione dell'istituto ottocentesco del senatore a vita", conclude. La leader di FdI, insomma, torna ad insistere su un vecchio cavallo di battaglia: dare la voce al popolo quando si tratta di scegliere l'inquilino del Colle.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev