Compagni che sbagliano e continuano a sbagliare all'infinito. In questo caso si parla del recordman assoluto di errori politici, Pierluigi Bersani, il presunto smacchiatore di giaguari che riuscì nella mirabile impresa di non vincere le elezioni del 2013 con il Pd, per poi farsi prendere a metaforici pesci in faccia dai grillini. Ospite ad Agorà su Rai 3, Bersani infatti torna a strizzare l'occhio proprio a quel M5s che lo ha umiliato e di fatto ne ha sancito la fine della carriera politica, almeno ad alti livelli. "Bisogna cercare di smantellare il muro che si è creato tra l'elettorato di centrosinistra e quello del M5s - premette Bersani -. Per fare questo c'è bisogno intanto che il centrosinistra dica che non le ha fatte tutte giuste. Secondo, deve dire: ma voi state attaccati come cozze allo scoglio a questa destra che vi sta rubando l'anima? Lo vedete perché in tutte le competizioni elettorali torna lo scontro tra destra e centrosinistra? Volete lasciare l'Emilia Romagna alla destra?". Incredibile, ma vero: Bersani fa ancora appello al M5s. Vocazione-kamikaze.