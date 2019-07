Secondo Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino, Matteo Salvini sarebbe "sessista". Attacco scomposto e ingiustificato piovuto in seguito agli attacchi del leghista a Carola Rackete. Attacco che ieri, martedì 9 luglio, ha aperto un vero e proprio caso politico, con alcuni che hanno messo in discussione la sopravvivenza dell'esecutivo. E della vicenda, ad Agorà su Rai 3, ne parla Pietro Senaldi: "Il governo mi sembra destinato ad andare avanti - premette il direttore di Libero -. L'ipotesi di elezioni in autunno dovrebbe essere superata. Per quel che riguarda la frase di Spadafora, mi sembra che quest'anno sia stato piuttosto marginale. Io ho una mia idea: era intervistato da Repubblica e ha detto una frase che poteva far piacere a Repubblica", conclude Senaldi.