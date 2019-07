Nel giorno dello scontro con Vincenzo Spadafora e col M5s, Matteo Salvini ufficializza a Montecitorio il fatto che sia stato chiuso il cerchio sul ministro per gli Affari Europei: "Ho proposto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti", ha affermato riferendosi alla poltrona vacante dallo scorso 8 marzo, quando si dimise Paolo Savona per planare alla presidenza della Consob. Ora, dunque, anche il rimpasto? "Chiedete ai 5 Stelle", taglia corto il ministro dell'Interno. Che poi sottolinea: "C'è l'urgenza come governo italiano di avere un ministro a Bruxelles. Se comporta altri movimenti da parte del M5S non so, a me ne basta uno". Salvini, allo stesso tempo, rassicura gli alleati: "Il governo non è rischio, se tutti lavorano il governo va avanti", ha rimarcato. Interpellato sul fatto che faccia "la concorrenza" a Conte nel governo, rispondendo indirettamente anche ad alcune critiche a lui rivolte proprio dal premier, Salvini ha risposto: "Penso di essere utile al governo e al presidente del Consiglio, non faccio concorrenza a nessuno".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev