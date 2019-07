Su Carola Rackete c'è "il rischio emulazione". Augusto Minzolini, ospite di Omnibus su La7, commenta così il caso della capitana della Sea Watch e il braccio di ferro tra Ong e governo a Lampedusa sui migranti, lanciando una inquietante profezia sul governo: "Potrà avere problemi nella prossima primavera". Niente crisi estiva, dunque, né voto anticipato a settembre. Ma potrebbe non essere una buona notizia per Lega e M5s, suggerisce il retroscenista del Giornale ed ex senatore di Forza Italia.