"Se Salvini si sente solo, come dice, sul tema dei migranti, gli mandiamo un peluche". Luigi Di Maio provoca, ironizzando con i giornalisti che gli chiedevano commenti sulle politiche del Viminale a margine della cerimonia per l'anniversario della Polizia pentitenziaria in piazza del Popolo, a Roma.











Una battutina che non è andata giù al leader della Lega, che secondo un retroscena del Corriere della Sera avrebbe spiegato ai suoi: "Di Maio alza i toni perché ha problemi sul fronte interno".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev