Come smontare il Pd e la sinistra in una frase, opera di Matteo Salvini. A margine della deposizione della corona al monumento ai Caduti in Sant'Ambrogio in occasione del centenario, il ministro dell'Interno è stato interpellato dai cronisti, ai quali ha premesso: "A me interessano i risultati concreti, meno 85% di sbarchi, 2 miliardi risparmiati con cui assumiamo forze dell'ordine, risultati nella lotta all'antimafia e sequestri di cocaina per quasi 1 tonnellata negli ultimi giorni. Le ong - cambia poi il focus del suo discorso - sono una parte minima di quello che accade in Italia, ma siccome abbiamo ottenuto buoni risultati vorremmo continuare ad averne. Senza novelle eroine... mi spiace per la sinistra, che è passata da Berlinguer a Carola Rackete. Vabbè, è una parabola curiosa". Fine dell'opera, sinistra e Pd smontati: difficile trovare una replica valida quando si ricorda ai compagni come, nei fatti, siano davvero passati da una figura alta come Berlinguer a una figura come la comandante di Sea Watch 3.

