Scontro ad Agorà su Rai 3 tra Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia e Alessandra Sciurba, la portavoce della ong Mediterranea, quella a cui fa riferimento Alex, il veliero sequestrato dopo l'irruzione illegale al porto di Lampedusa. La portavoce spiega perché si sente al di sopra della legge e, riferendosi a Delmastro, afferma: "Lei sa benissimo che ci sono per il diritto delle situazioni in cui è doveroso non ottemperare a un ordine, quando ci sono beni superiori in gioco". Durissima le replica del deputato: "È talmente poco vero che neanche l'amico gip che vi ha permesso di invadere l'Italia ha scomodato lo stato di necessità. Lei non sa neanche cos'è lo stato di necessità. Non si permetta". Quindi la Sciurba ribatte: "Posso invitare l'onorevole a bordo dell'Alex prima che venga pulita, così capisce il nostro stato di necessità?". E lui: "Non ho nessun piacere a salire con lei. Venga lei a Biella a casa mia a lavorare e a vedere la gente che lavora". Colpita e affondata.

Leggi anche: Alessandra Sciurba insulta Salvini