Sbarcati nella notte tra sabato e domenica i 46 immigrati a boro della Alex, la nave della ong Mediterranea. Sbarcati sì, ma la ong paga: immediatamente è stato disposto il sequestro della nave. "La Finanza sta effettuando il sequestro penale preventivo della nave dei centri sociali. Bene così", ha affermato Matteo Salvini. Il Viminale di conseguenza ha disposto lo sbarco dei 46 migranti che verranno trasferiti nell'hot-spot dell'isola siciliana. La Guardia di Finanza ha poi denunciato comandante ed equipaggio della barca per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Insomma, tutti i membri dell'equipaggio della Alex - che ha "sfondato" al porto di Lampedusa poco dopo le 17 - sono indagati. In quelle ore, Salvini aveva commentato: ""Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo".

Ma non è tutto. Perché il ministro dell'Interno alza il livello della sfida contro le ong e annuncia emendamenti al decreto sicurezza-bis, obiettivo aumentare le multe fino a un milione di euro. Cifra in grado di mettere ko i taxi del mare, anche a fronte delle crescenti donazioni: " Al decreto sicurezza-bis la Lega presenterà emendamenti per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici sequestri dei mezzi". Salvini ha poi esplicitamente accusato Mediterranea e tutte le altre ong di speculare sui soccorsi per aumentare le donazioni: "Rifiutano acqua per poter dichiarare lo stato di necessità a bordo e forzare il blocco: così sperano nell'impunità. Chiedono soldi per pagare le multe previste dal decreto sicurezza bis: così aumentano le donazioni e il business. Sono tornate davanti alla Libia: così incentivano le partenze e il rischio di naufragi e fanno felici gli scafisti. Queste sono le Ong. Non ci faremo intimidire, non ci piegheremo ai ricatti, difenderemo l'Italia".

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) un passaggio della diretta Facebook di Salvini di sabato sera