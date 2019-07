Un Alan Friedman nervosissimo, quello ospite di Agorà Estate su Rai 3. Il giornalista, prima, attacca Matteo Salvini per le aperture che reputa eccessive nei confronti di Vladimir Putin e Donald Trump, profetizzando un futuro catastrofico per l'Italia. Poi, Friedman, dimostra di non gradire la replica del leghista Alessandro Morelli, presente in studio, che picchia subito durissimo contro la firma del Corsera: "Capisco che i rosiconi cerchino di dare una loro proposta di visione, peccato per loro che il risultato storico è che c'è un leader italiano, quello che avrebbe dovuto chiudere l'Italia al mondo, che è stato a Washington ed è stato in questi giorni protagonista degli incontri con Putin. Cosa che non avveniva per l'Italia da Pratica di Mare, dall'allora governo Berlusconi". Friedman ascolta l'intervento gesticolando, facendo sorrisini, infine esplodendo in una risata di scherno. Morelli però non si scompone: "Va riconosciuto questo", conclude.