Europeista a senso unico. Si parla di Alan Friedman, che all'indomani della visita di Vladimir Putin in Italia si schiera armi e bagagli a favore di questa Ue e contro Matteo Salvini, e nessuna delle due è una novità. Lo fa ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3, dove afferma: "Io credo che il problema per l'Italia è che sia Putin sia Donald Trump vogliono entrambi indebolire l'Europa. E se Salvini e il governo italiano si prestano agli attacchi costanti contro l'Europa, una volta al fianco di Trump e una volta al fianco di Putin, non arrivano da nessuna parte. L'Italia verrà isolata dall'Europa e non guadagnerà nulla", conclude Friedman con tanto di profezia catastrofica. Se ne evince, insomma, che secondo lui questa Europa non vada cambiata in alcun modo. E se Salvini prova ad usare come leve Putin o Trump per farlo, ovviamente (per Friedman) commette un errore.