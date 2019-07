Putin a Roma, l'arrivo al Quirinale per l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella

Vladimir Putin è arrivato al Quirinale dove è atteso dal capo dello Stato Sergio Mattarella per un pranzo di lavoro a seguito del faccia a faccia in Vaticano con Papa Francesco. La sua visita romana in giornata lo vedrà poi andare a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte e infine a cena con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In serata avrà anche un incontro privato con Silvio Berlusconi.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev