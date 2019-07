Il question time di Nicola Fratoianni sul caso Sea-Watch 3 si trasforma in uno scontro tra il leader di Leu e il vicepremier leghista Matteo Salvini. "Avete subito una clamorosa sconfitta in nome dello stato di diritto, dell'umanità e della dignità. Vi dovete vergognare. Ogni volta che un ministro dell'interno commenta una sentenza fa un gesto eversivo, lei ministro si comporta in modo eversivo".

Poi Fratoianni pensa bene di tirare in mezzo il figlio: "Ho consegnato a Salvini un disegno di mio figlio di 6 anni ha disegnato una barca in mare con degli altri bambini e ha fatto scrivere dalla maestra Non avere paura che ci sono io e ti tengo. Salvini dovrebbe provare a costruire un Paese libero dalla paura. Ci è arrivato un bambino di 6 anni, ma non il ministro". Alla fine del suo intervento, il deputato di sinistra ha consegnato il disegno sullo scranno di Salvini, che lo ha poi lasciato lì quando è uscito dall'aula.