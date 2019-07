Un messaggio molto politico da Sara Gama e dalle ragazze della Nazionale italiana di calcio, per la gioia di Laura Boldrini. Le azzurre della ct Milena Bartolini, reduci dall'entusiasmante quarto di finale raggiunto ai Mondiali in Francia, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha salutate come "le vere campionesse del mondo".





La Gama, capitana azzurra, ha preso la parola per un discorso intenso e decisamente poco calcistico: "Non sapevamo che gli italiani e le italiane erano pronte ad abbracciarci: il nostro è diventato il Mondiale di tutti, questa è la Nazionale di tutti e del Paese, vogliamo rappresentare gli italiani, ci hanno scoperto e si sono innamorati di noi, si sono identificati. Forse abbiamo vinto tutto". "Ora nella nostra società - ha proseguito - ci sono pessimismo e poca fiducia. Noi siamo partite con la voglia di far conoscere il nostro sport a tutti ma non pensavamo di dare un po' di speranza agli italiani per restituire meritocrazia". La juventina Gama, 30enne nata da padre congolese e madre triestina, ha terminato il suo intervento citando l'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, che siamo tutti noi, rimuovere gli ostacoli".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev