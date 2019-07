"Quella di David Sassoli è una carica formale. Prima ce l'aveva Antonio Tajani e non ce n'eravamo accorti". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di L'aria che tira Estate su La7, ridimensiona la nomina del dem alla presidenza dell'Europarlamento: "Era un giornalista e continuerà a fare lo speaker".











"Tesi un po' ardita", contesta in studio Claudia Fusani, giornalista di Tiscali, ex di Unità e HuffingtonPost, che siede a fianco della dem Debora Serracchiani. "Ma lui non ha la forza per imporre nulla alla Ue - replica Senaldi -. Hanno dato al Pse, che è il partito sconfitto da questa tornata elettorale ma che fa parte del gruppo del potere, la carica meno influente".