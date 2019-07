"Io la grammatica di questa Unione europea non la condivido né la capisco. Ci ha portato a nascondere delle notizie". Gianluigi Paragone, ospite ad Agorà Estate su Raitre, dice di non aver nulla da festeggiare: "Non mi rallegro della nomina di Christine Lagarde alla Banca centrale europea. Fu tra quelle persone che hanno contribuito a massacrare un popolo come quello greco con le sue ricette. E non bastano le scuse in economia. Significa dire le coe che ti ho prestato li rivediamo, facciamo una compensazione".