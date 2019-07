"È un bene che le Ong previste oggi nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio non svolgano la loro audizione". Alla Camera si parla del caso Sea Watch e Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, ne ha sia per le associazioni pro-migranti sia per i loro sostenitori politici in Italia, Pd in testa. "Non condividiamo la motivazione addotta, ma certo non ne sentiremo la mancanza - ha spiegato Lollobrigida nel suo intervento -. Chi è solidale con coloro che non rispettano la sovranità dell'Italia, speronano la Guardia di Finanza e favoriscono l'immigrazione clandestina di massa, è complice". "Chi viola le nostre leggi - ha concluso - non può venirci a raccontare la propria posizione. È in atto una invasione programmata del nostro continente, una invasione che noi vogliamo fermare".