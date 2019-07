A margine delle votazioni a Strasburgo in cui David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo, il professor Antonio Maria Rinaldi replica a chi sostiene che le nomine dei nuovi vertici, scelti martedì 2 luglio, siano l'ennesimo trionfo dell'asse franco-tedesco. Il leghista non la pensa così e lo dice in modo chiaro: "Glielo posso garantire che il muro franco-tedesco presenta delle incrinature piuttosto forti, come non è mai avvenuto nel passato. È caduto il muro di Berlino, figuriamoci un po'". Ma perché entra Visegrad, gli chiedono? "No - riprende -, ma tutti i partiti con sfumature diverse sono d'accordo nel rivedere completamente il tipo di governance europea. Questo è il vero problema, chiaramente con sfumature diverse, bisogna fare un salto in avanti", conclude Rinaldi. Una profezia, chiarissima, sulla fine della tirannia franco-tedesca che ora trova in Angela Merkel ed Emmanuel Macron due protagonisti in declino.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev