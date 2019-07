Una sorta di "agguato" a Sergio Mattarella, il quale si trovava a Salisburgo. Sotto al museo della casa di Mozart, infatti, una quarantina di manifestanti si è radunata per chiedere al presidente della Repubblica la liberazione di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 attualmente ai domiciliari per aver infranto numerose leggi italiane nel far attraccare la nave della ong al porto di Lampedusa. Mattarella è stato accolto con cori in italiano, quali "siamo tutti antifascisti", "libertà per Carola" e "sono persone come lei che fanno la storia dell'Europa". Nel mirino dei manifestanti, non solo Matteo Salvini, ma anche l'Unione europea, accusata di aver tradito i suoi valori e i suoi ideali. "Come capo dello Stato - afferma un manifestante rivolgendosi a Mattarella - può sicuramente fare qualcosa".

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev