"Se un pm vuole verificare se la Libia è un porto sicuro è come indagare se l'acqua bagna. La Libia è un porto insicuro, lo sanno anche i gatti ammaestrati, ma cosa c***o indaga il pm? Perché non vanno a fare i turisti in Libia allora?". Ha riferito il fondatore di Emergency, Gino Strada, in occasione di un evento per Smemoranda a Milano. Strada aveva già dichiarato il proprio sostegno alla capitana della Sea Watch, Carola Rackete. La comandante tedesca è ora ai domiciliari, in attesa di ricevere una risposta sulla convalida di arresto, slittata a oggi, martedì 2 giugno. Il pm Luigi Patronaggio ha dichiarato di voler prendere in esame tutte le situazioni per verificare se la Rackete ha intrattenuto contatti con gli scafisti e se la Libia sia davvero un porto poco sicuro.

Strada aveva difeso a spada tratta la capitana, accusando, ancora una volta, Matteo Salvini arrivando a paragonarlo "a Hitler". Per Strada l'idea di mettere prima l'Italia sarebbe stata un'idea nazista. Le dichiarazioni di Strada arrivano di pari passo con quelle dell'amico Roberto Saviano, anche lui presente all'evento e anche lui contrario all'atteggiamento del governo nei confronti della Rackete.