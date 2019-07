"Salvarli tutti? Assolutamente sì, accoglierli tutti? È un'altra questione. L'accoglienza dev'essere una questione europea. Costringere le persone in mare a un ricatto è un atto criminale". Roberto Saviano commenta così il caso Sea Watch 3, in occasione di un evento a casa Emergency a Milano con Gino Strada. Poi ancora: "Secondo me bisogna rivedere il Trattato di Dublino, ma Salvini e Di Maio non hanno mai partecipato a uno di questi incontri". Per lo scrittore "la persona che più gode di tutto questo è proprio il ministro dell'Interno": "Ma questo non lo manderete in onda", dice ai giornalisti.

Saviano non è nuovo a critiche, spesso gratuite e pesanti, nei confronti della linea dura di Salvini. Sempre questa mattina, martedì 2 luglio, lo scrittore ha riferito: "Salvini insulta chi lavora e chi ha un'etica dicendo è ricco, è ricco, è ricco, per screditarlo. È una furbata, e noi dobbiamo fare i conti con questa cialtroneria ricattatoria. Fino a quando glielo permetteremo?". "Continua a blaterare la parola ricco, proprio lui che è sempre stato un mantenuto, prima dalla famiglia e poi dalla politica - ha continuato -. Il trabocchetto è: se guadagni del tuo lavoro, testa bassa e stai zitto, vai per la tua strada; ma se osi criticare e dire la tua diventi subito élite. Se critichi o hai posizioni contrarie al mondo violento e lo esprimi anche con toni pacati, vieni etichettato come buonista. Ma chi guadagna dalla crudeltà sono loro", ha concluso.