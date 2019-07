"Com'è tornare a Strasburgo? Credevo di essere a Bruxelles". Silvio Berlusconi è sorridente, pimpante e ironico nel giorno del suo ritorno in prima persona sulla scena politica. Alla vigilia del suo primo vero giorno da eurodeputato, il fondatore di Forza Italia si è presentato alla riunione del Partito popolare europeo e si è goduto un tributo da re: "L'accoglienza del Ppe mi ha fatto piacere, c'è stato un forte applauso", ha rivelato l'ex premier uscendo dall'Europarlamento. "Angela Merkel - ha poi commentato a proposito della trattativa sulle nomine Ue - è la prima alternativa a Weber come Presidente della Commissione Europea, ma non lascerà la Cancelleria tedesca".





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev