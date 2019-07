Immigrazione, il presidente austriaco Van Der Bellen dà ragione all'Italia: "Dall'Europa non solo parole"

Il presidente austriaco Alexander Van Der Bellen commenta, alla conferenza stampa con Sergio Mattarella: "Conosciamo le condizioni e le premesse dei flussi migratori, ma noi, l'Unione Europea, non ha tratto le giuste conseguenze. Ma i paesi di transitano sono un via per chi non può più vivere nel proprio luogo d'origine. L'Ue deve, da qui a cinque anni, occuparsi della vicenda, senza utilizzare solo vuote parole".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev