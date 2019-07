"Giulio Tremonti commissario? Se ci fosse lui tutto di guadagnato". L'economista, Giulio Sapelli, intervistato a margine della presentazione Nulla è come prima a Fano durante il Festival della saggistica Passaggi ha commentato così l'eventuale nomina dell'ex ministro dell'Economia. "Magari ci fosse lui, che non faccia più l'errore del 2011 di farsi sbattere via senza dire perché lo avevano sbattuto via, perché criticava le politiche dell'austerity della Lagarde e della Bce. Se tornasse tutto di guadagnato però con del coraggio politico".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev